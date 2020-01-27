Гёрлз-группа LOONA возвращается с новым мини-альбомом

© Block Berry Creative

Южнокорейская гёрлз-группа LOONA (이달의 소녀) завершила работу над очередным мини-альбомом, релиз которого запланирован на 5 февраля. Новая работа получила название «Хэш» (해시).

Продюсерская компания Blockberry Creative в прошлый понедельник через официальный акканут в социальных сетях опубликовала список песен из нового мини-альбома. Это шесть композиций во главе с главным треком под названием So What.

Напомним группа LOONA дебютировала в августе 2018 года. В её составе 12 участниц. Последний сингл-альбом под названием «365» вышел в декабре прошлого года.