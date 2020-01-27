«Паразиты» выходят в чёрно-белом варианте

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2020-01-29
Фильм «Паразиты» (기생충) режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호) выходит в чёрно-белом варианте. Его премьера состоится 9 февраля во время Международного Роттердамского кинофестиваля (IFFR). Показ фильма в Корее запланирован на конец февраля, - сообщают в кинопрокатной компании CJ ENM.
Режиссёр «Паразитов» Пон Чжун Хо совместно с оператором постановщиком Хон Гён Пхё (홍경표) лично работали над чёрно-белой версией. По их словам, это придаст зрителю новые ощущения от просмотра фильма. Добавим, «Паразиты» примет участие в нескольких категориях предстоящего кинофестиваля, тем самым продолжит новую историю корейского кинематографа.
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2020-01-29
2020-01-29 15:05:24
2020-01-29 15:22:53
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