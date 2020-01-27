Новинки корейского кино на Новогодние выходные





Три новинки корейского кинематографа вышли на экраны кинотеатров в прошлую среду, за два дня до начала празднования Нового года по Восточному календарю. Это политическая драма «Высшие чины госбезопасности» (남산의 부장들), комедии «Наёмный убийца» (히트맨) и «Мистер Чу: пропавшая VIP-персона» (미스터 주: 사라진 VIP). По данным портала Naver от 25 января, все три новинки в указанном выше порядке вошли в первую тройку по количеству забронированных билетов в кинотеатры.

Фильм «Высшие чины госбезопасности» повествует о событиях 26 октября 1979 года, когда экс-президент РК Пак Чон Хи (박정희) был застрелен директором Центрального разведывательного управления РК Ким Чжэ Гю (김재규). В съёмках фильма приняли звезда корейского кинематографа Ли Бён Хон (이병헌), а также актёры Ли Сон Мин (이성민) и Квак То Вон (곽도원).

Комедия «Наёмный убийца» представляет собой историю из жизни секретного киллера одной из разведывательных служб Кореи, который выйдя в отставку, решил стать автором комиксов. Сюжет ещё одной комедии под названием «Мистер Чу: пропавшая VIP-персона» составляет история о сотруднике спецслужб, который в результате аварии стал понимать язык животных. Не удивительно, но все три фильма объединяет то, что главные персонажи являются действующими или бывшими сотрудниками органов госбезопасности страны.