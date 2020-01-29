Рассказ «В сосновом бору» писателя Ким Ён Су

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- Он бежит туда! Лови его, лови!

Вниз катились комья снега, будто случился оползень. Это больше напоминало падение камней, чем спуск животного. Я стоял под краем немного выдающейся возвышенности, когда на её краю появилась свинья и стала осматриваться по сторонам. Она не теряла бдительности, так как нужно было дать спастись и кабанятам. Вдруг наши взгляды пересеклись. Я подавил в себе желание спустить курок и просто прицелился. Свинья вся дрожала и испускала клубы горячего воздуха. Она осмотрела меня и побежала вслед за своим потомством.





“그, 그, 그쪽으로 멧돼지 내려간다. 잡아라!”

산사태라도 일어난 듯

쌓인 눈이 아래쪽으로 쏟아져 내리기 시작했다.

눈을 뿌리며 둔덕 위로 나타난 멧돼지는

잠시 주위를 두리번거렸다.

바로 그 때 둔덕을 따라 새끼들을 대피시키느라

경계의 눈초리를 늦추지 못하던 멧돼지와 내 눈이 마주쳤다.





나는 방아쇠를 당기고 싶은 욕망을 억누르면서

그저 총으로 겨낭하기만 했다.





멧돼지는 뜨거운 콧바람을 내쉬면서 몸을 부르르 떨더니

나를 본숭만숭하고는 새끼들이 사라진 쪽으로 달려갔다.









Собаки продолжали с лаем идти по следу кабанов. Но на самом деле охота тогда только начиналась.









Дядя пристально посмотрел на свинью и медленно снял предохранитель. Кабанёнок со сломанной лапой медленно полз в сторону матери.

- Спускай курок! Стреляй! – прокричал дядя Тораку.

После этих слов стоявшая в метрах десяти свинья бросилась в сторону дяди. Он прицелился в животное. Повернул ствол следом. Но спустить курок так и не смог.





멧돼지에 압도당한 개들만 요란하게 짖어댈 뿐,

삼촌과 멧돼지는 옴쭉달싹하지 않고 서로 쏘아볼 뿐이었다.

삼촌은 멧돼지에게 시선을 고정시킨 채 천천히 안전장치를 풀었다.

관절이 부러진 새끼가 엉금엉금 어미쪽으로 기어갔다.





“내려온다, 쏴라 쏴”

도라꾸 아저씨가 소리쳤다,

어미 멧돼지가 삼촌을 향해 달려들었다.





삼촌은 총을 겨눴다.

삼촌은 멧돼지의 진행 방향을 따라 총신을 내렸다.

삼촌은, 그러나 끝내 방아쇠를 당기지 못했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Все герои разными путями и через разные страдания пришли к одному и тому же осознанию. Последние стихи рассказа несут в себе глубокий смысл. Какой бы выбор мы ни сделали, всем нам нужна смелость, чтобы поддерживать жизнь во всём живом.









Писатель Ким Ён Су родился в 1970 году в г. Кимчхон провинции Кёнсан-Пукто. В 2009 году стал лауреатом XXXIII литературной премии им. Ли Сана. В 2003 году награждён XXXIV литературной премией им. Ким Дон Ина.