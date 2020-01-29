Фанаты группы EXO обижены на Чхена и требуют исключить его из коллектива

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Участник группы EXO Чхен удивил своих фанатов внезапным заявлением о предстоящей свадьбе. 13 января, артист признался в своих многолетних отношениях с возлюбленной и её беременности. Он обещал после свадьбы Чхен продолжать работать в группе EXO. В ответ часть фанатов поддержали парня, пожелав ему счастливой семейной жизни, но большинство отреагировали негативным образом. 19 января несколько десятков фанатов собрались возле здания SM Entertainment с плакатом, где было требование «устранить Чхена из группы». Между тем, без преувеличения можно сказать, что популярность певца Ян Чжун Иля растёт не по дням, а по часам. Давние фанаты вспомнили своего кумира и привествуют его, а представители молодого поколения стали интересоваться этим артистом. О подробностях мы расскажем в нашей очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».