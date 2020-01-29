Samsung - крупнейшая промышленная группа РК

Сегодня безусловным лидером южнокорейского рынка является промышленная группа Samsung, состояние которой оценивается в 351 млрд долларов. Такие результаты стали возможны благодаря тому, что Samsung – один из крупнейших в мире производителей высокотехнологичных компонентов, в частности, полупроводников. В 1983 году, когда началось строительство завода полупроводников в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо, Samsung начала активно наращивать своё присутствие на профильном рынке. В 1988 году Ли Гон Хи сменил на посту председателя группы компаний Ли Бён Чхоля, и Samsung взял курс на производство бытовой техники, полупроводников и средств связи. Samsung Group достигла высоких результатов также в других областях, таких как строительство и тяжёлая промышленность. Однако мировую известность она получила благодаря именно смартфонам и полупроводникам. Сегодня Samsung Electronics остаётся мировым лидером в данной сфере, удерживая прочные позиции на рынке смартфонов.





Второе место по величине занимает группа Hyundai Motors. Её история началась в 1976 году, когда инженеры компании смогли создать свою первую модель автомобиля под маркой “Пони”. Таким образом, РК стала второй страной в Азии после Японии, создавшей собственную модель автомобиля. С этого момента и по сей день Hyundai Motors является одним из лидеров мирового рынка автомобилестроения. Тройку крупнейших южнокорейских промышленных групп замкнула SK. В 1980 году компания “Сонгён” приобрела Корейскую государственную нефтяную корпорацию и заняла прочное место в сфере энергетики и химической промышленности. SK Telecom - крупнейший оператор связи - в 2012 году приобрёл компанию Hynix. Начиная с этого момента, Hynix быстро развивается, активно работая в области полупроводников и технологий связи.





Группа компаний LG является лидером в области электронной промышленности. Она начала свою деятельность с производства радиоприёмников. В 1958 году была учреждена компания GoldStar, которая в 1995 году была переименована в LG. Сегодня LG успешно конкурирует с другими компаниями в области производства электронной техники. Она также пыталась закрепиться на рынке полупроводников, однако уступила в конкурентной борьбе Samsung Electronics и SK Hynix.