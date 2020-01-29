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Жанр хвимори чапка

#Мелодии Кореи l 2020-01-29

Мелодии Кореи


В государстве Чосон песни чапка исполнялись обычно среди простого народа, но профессиональными исполнителями. Среди них выделяли жанр хвимори, для которого были характерны быстрые ритмы и ироничное содержание. Подробнее об этих заводных песнях жанра хвимори чапка вы можете услышать в нашем выпуске.   


Выпуск 448. Жанр хвимори чапка

* Песня «Мэнккони тхарён» – Ли Чхун Хи (вокал)

* Песня «Пауи тхарён» – Пак Сан Ок (вокал)

* Песня «Летний пасмурный день» – Ли Хи Мун, ансамбль «Прелюдия»

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