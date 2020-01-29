Глава 24. Кён Хвон (2)

В 918 году Ван Гону и его сторонникам удалось свергнуть Кун Е, который был тираном. Позже Ван Гон получил посмертное имя Тхэчжо, что значит «Великий предок-основатель». Слухи о том, что Ван Гон стал королём Корё, дошли до нашего героя. Кён Хвон направил посланника, и подарил доброго коня, чтобы поздравить своего соперника. Кён Хвон относился внешне благожелательно и миролюбиво, но в душе росла зависть к Ван Гону. Естественно, со временем росла напряжённость в отношениях между Хупэкче и Корё. В октябре 924 года три тысяч кавалеристов Кён Хвона напали на крепость Чомульсон, которая подчинялась Ван Гону. Тхэчжо привёл отборные войска, чтобы противостоять воинам Хупэкче. Однако в то время враги были очень сильны, и войскам Ван Гона сложно было одержать победу. Кровопролитная война утомила людей, и Ван Гон отправил письмо с предложением о мире, и послал своего младшего двоюродного брата Ван Сина в качестве заложника к Кён Хвону. Кён Хвон, в свою очередь, послал заложником в Корё своего зятя Чин Хо. В 926 году неожиданно умер зять Кён Хвона. Сам Кён Хвон заподозрил Ван Гона в убийстве Чин Хо. Он заключил Ван Сина в тюрьму, и потребовал от правителя Корё вернуть подаренного им доброго коня. Тхэчжо, усмехнувшись, вернул его. В 927 году Кён Хвон напал на крепость и округ Силла. Воины Хупэкче дошли до столицы Силла. В Силла никто не ожидал такого нашествия. Королевская семья и придворные погибли. Кён Хвон продолжал варварские действия. Он сменил короля Силла. В то же время Ван Гон отправил войска на помощь Силла. Воины Корё сражались под горой Консан, но битва оказалась провальной. Войска были полностью разгромлены, и сам Ван Гон едва спасся. Кён Хвон в приподнятом настроении напал на главные крепости и регион Силла. Король и сановники Силла поняли, что их страна пришла в упадок, и её сложно возродить своими силами. Они вновь обратились к Корё за помощь. Узнав это, Кён Хвон, беспокоился, не опередит ли его Ван Гон. Он написал письмо.