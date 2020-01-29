КНДР уделяет большое внимание проблеме коронавируса 

КНДР уделяет большое внимание борьбе с распространением нового коронавируса. Почему это происходит? Во-первых, проблема может заключаться в слабости системы здравоохранения, которая не сможет справиться с эпидемией уханьской пневмонии. Второй момент может заключаться в стремлении обезопасить руководство страны.

Медицинское обслуживание в КНДР является бесплатным, но система здравоохранения неэффективна. Эксперты полагают, что она была практически уничтожена в 90-е годы прошлого века, когда страна переживала экономический кризис и голод. Тогда активно начали пропагандировать понятие «усердного лечения», которое подразумевало полную самоотдачу врачей. Впервые о таком подходе заговорили в 1960 году, когда бывший лидер КНДР Ким Ир Сен дал высокую оценку операции по пересадке кожи. Через призыв к «усердному лечению» местные власти пытались навести хотя бы элементарный порядок в здравоохранении. Система участковых врачей подразумевает контроль за состоянием здоровья населения по месту жительства и работы. При этом на одного врача приходится свыше полутора сотен домохозяйств, а это не менее тысячи человек. В больших городах на каждого врача могут приходиться более четырёх тысяч человек. Таким образом, об эффективности говорить не приходится. Наконец, совмещение современной и традиционной медицины обуславливается отсутствием чётких границ между ними и нехваткой медикаментов. В результате 70% рецептов выписываются врачами восточной медицины.

Медицинские учреждения сосредоточены в Пхеньяне, и лучшие кадры занимаются лечением руководства страны. Таким же образом выстраивается политика профилактики нового коронавируса. Эксперты полагают, что власти прилагают все усилия для защиты Пхеньяна от вируса. Некоторые эксперты сообщают, что к ситуации на остальной территории страны правительство не проявляет особого интереса, поскольку не имеет возможности принять действенные меры. В этой ситуации единственным способом противостояния вирусу является закрытие границ. Стоит отметить, что именно КНДР является одной из стран, наиболее уязвимых к проникновению коронавируса из-за наличия границы с Китаем. В Пхеньян всё ещё ходят поезда, но автобусное сообщение приостановлено. Все эти меры, как говорилось выше, могут указывать на стремление обезопасить в первую очередь руководство КНДР.