Новый глава МИД КНДР

© YONHAP News

23 января северокорейское агентство ЦТАК подтвердило назначение Ли Сон Гвона министром иностранных дел КНДР. До этого он являлся председателем северокорейского Комитета за мирное объединение Родины. На посту министра иностранных дел Ли Сон Гвон сменил Ли Ён Хо, занимавшего эту должность с 2016 года. Новый министр известен своей воинственной позицией в отношении Юга, и его назначение – сигнал о том, что режим намерен ужесточить подход к переговорам с США. О том, какое влияние может оказать это назначение на внешнеполитический курс Пхеньяна, расскажет профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.