Сближаясь с Севером: Двухколёсный транспорт в КНДР

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2020-01-29
#Сближаясь с Севером l 2020-01-30
Всего семь лет назад мотоциклами в КНДР пользовались исключительно сотрудники правопорядка и состоятельная часть населения. Теперь даже рестораны развозят лапшу на мотоциклах. Поправками в Закон, регулирующим движение на дорогах и вступившим в силу в 2017 году, предусмотрена регистрация личного двухколёсного транспорта. Этоо означает, что любой гражданин, у которого есть деньги, может приобрести для себя мотоцикл. На фотоснимках с Севера, видно, как по всей стране ездит много мотоциклов и мотороллеров. Мы выясним, благодаря чему увеличивается количество двухколёсных машин на Севере, вместе с госпожой Кан Ми Чжин, сотрудником он-лайн газеты Daily NK.
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2020-01-29
2020-01-29 15:05:24
2020-01-29 15:22:53
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