ВОЗ признала вспышку нового коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV международной чрезвычайной ситуацией. Однако от рекомендации об ограничении передвижений и обменов в ВОЗ воздержались. Объявление международной ЧС происходит шестой раз. Впервые это случилось в 2009 году в связи гриппом А нового типа (H1N1). В 2014 году ситуация повторилась из-за эпидемии Эбола, в 2016 году из-за вируса Зика. В 2019 году вновь виновником стал вирус Эбола. При объявлении ЧС страны могут получить официальную международную помощь в профилактике и борьбе с эпидемией. Конечно, помощь может предоставляться и без этого. Но тут важно то, что к делу на официальном уровне подключается международная организация, пользующаяся доверием. Обычно после объявления ЧС следуют меры по ограничению передвижений, туристических поездок и торговых обменов. Поэтому страна, в которой начинается эпидемия, неизбежно сталкивается с экономическими проблемами.





Многие эксперты критикуют ВОЗ за запоздалую реакцию. Даже тогда, когда вирус стал распространяться из Китая в другие страны, организация не предпринимала никаких действий. Заседание чрезвычайного комитета состоялось только 22 января. Но, вопреки ожиданиям, объявлять ЧС не стали. Чрезвычайный комитет исполняет роль консультативного органа, а окончательное решение по объявлению ЧС принимает генеральный директор ВОЗ. Поэтому многие критики указывали, что глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус принимал решение с оглядкой на руководство Китая, для которого объявление ЧС означает убытки в туризме и торговле.





Гендиректор ВОЗ заявил, что нет оснований для мер, которые без надобности мешают международным путешествиям и торговле. Он пояснил, что ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Он также отметил, что объявление ЧС связано не только с Китаем, но и с распространением вируса в других странах. По его словам, объявление режима международной ЧС «не является вотумом недоверия Китаю». Таким образом, заявления главы ВОЗ указывают на его стремление максимально угодить Китаю, в том числе дав высокую оценку мерам местных властей по борьбе с эпидемией. Между тем, уханьская пневмония перешла в стадию глобального распространения. В РК зафиксирован случай заражений от уже инфицированных людей. Остаётся надеяться на эффективные меры противодействия.



