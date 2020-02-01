В 2019 году в РК зафиксирован низкий уровень внутренней миграции

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В прошлом году в Республике Корея отмечен самый низкий за 47 лет показатель внутренней миграции. По данным Национального статистического управления, количество граждан, переехавших в прошлом году, составило 7 млн. 104 тыс. человек, что на 2,6% ниже по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент миграции, рассчитываемый из соотношения количества переезжающих на сто человек, составил 13,8%. Отметка сократилась на 0,4% в годовом исчислении. До этого самый низкий показатель фиксировался в 1972 году – 11%. В 1990-е годы этот показатель даже превышал 20%, но после 2000 года постепенно пошёл на спад.

Основная причина переезда населения – продажа или покупка недвижимости. К этой категории относится примерно 40% сменивших место жительства. Ещё 24% переехали по семейным обстоятельствам, 21% - из-за работы. Количество граждан, переехавших из-за недвижимости, в целом, сократилось на 163 тыс. человек. Это связано с тем, что количество сделок на рынке недвижимости также сократилось в прошлом году на 51 тыс., а количество квартир в новостройках сократилось на 53 тыс. Уровень миграции в пределах города или провинции снизился на 3%, составив 4 млн. 719 тыс. человек, а уровень миграции между городами и провинциями снизился на 1,8%, составив 2 млн. 385 тыс. человек. Наибольший приток населения зафиксирован в городе Сэчжоне, далее следуют города Кванчжу и Сеул, а затем провинция Кёнгидо. Наибольший отток населения также зафиксирован в Сэчжоне, Тэчжоне и Сеуле. Чистый приток населения наблюдался в провинции Кёнгидо, городах Сэчжоне и Чечжу, провинциях Чхунчхон-Пукто и Канвондо. Другими словами, в этих местах приток населения превысил отток. В Сеуле, Тэгу, Пусане и других городах и провинциях было отмечено сокращение населения из-за его оттока. Переезд населения из Сеула наблюдается ещё с 90-х годов. В основном люди переезжают в провинцию Кёнгидо. Так, в прошлом году из Кёнгидо в Сеул переехали 50,9% сменивших место жительства, а из Сеула в Кёнгидо – 63,6%.

В управлении считают, что подобная ситуация связана со старением общества, из-за которого сокращается количество людей в возрасте от двадцати до сорока лет, наиболее активно меняющих место жительства. Кроме того, сказывается замедление темпов роста экономики и новые меры правительства на рынке недвижимости.