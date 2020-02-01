Южнокорейские сотрудники баз США могут уйти в неоплачиваемый отпуск

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Командование американскими войсками в Корее уведомило южнокорейских сотрудников военных баз о возможном уходе в неоплачиваемый отпуск с первого апреля. Данная мера является неизбежной в связи с истечением срока действия соглашения о специальных мерах и отсутствием прогресса на переговорах по подготовке нового соглашения. В нём стороны должны согласовать разделение расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 29 января командованием американскими войсками.

Некоторые эксперты считают, что США вводят эту меру специально для ускорения процесса переговоров. Уведомление было сделано за 60 дней до вступления решения в силу, так как именно такой срок установлен законодательством США. Профсоюзы сотрудников всех американских баз были поставлены в известность о такой возможности ещё в октябре прошлого года. Тогда же была объявлена дата дополнительного уведомления. Представители командования пояснили, что, если Сеул не возьмёт на себя расходы на оплату труда южнокорейских сотрудников, то скоро США израсходуют средства, выделенные на эту цель.

Переговоры о распределении военных расходов между Сеулом и Вашингтоном зашли в тупик из-за большой разницы во взглядах обеих сторон. Вашингтон требует значительного повышения доли южнокорейских расходов, тогда как Сеул не может пойти на такие меры, поскольку в прошлом году расходы были значительно увеличены. Отправка южнокорейских сотрудников в неоплачиваемый отпуск в данном случае рассматривается как попытка оказать давление на Сеул. Данные действия вызывают беспокойство как в Корее, так и во всём мире. Эксперты призывают США уважать ценность военного альянса и рассматривать его не только с финансовой точки зрения. Однако, по словам президента США Дональда Трампа, американские войска в РК не обеспечивают безопасность своей страны. Представители сената США, отвечающие за вопросы в дипломатической и военной сферах, 28 января отправили на имя министра обороны США официальное письмо, в котором выразили беспокойство затяжными переговорами о распределении расходов.