Новый коронавирус из Уханя продолжает распространяться

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Распространение уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, продолжает набирать обороты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже признала вспышку пневмонии в Китае международной чрезвычайной ситуацией, а в Корее растёт число подтверждённых случаев заболевания.

Учитывая, что один из больных не был в Китае, а заразился от человека, прибывшего оттуда, вирус, скорее всего, может передаваться воздушно-капельным путём. У подавляющего большинства заразившихся по прилёту на родину не было никаких симптомов заболевания. Некоторые из заболевших до подтверждения наличия инфекции вели активную социальную жизнь, что может вызвать вторую волну случаев заражения внутри страны.

Южнокорейское правительство, тем временем, эвакуирует из Уханя своих граждан. Все они будут находиться в карантине под наблюдением в течение двух недель. Президент Мун Чжэ Ин призвал соответствующие органы взять под контроль ситуацию с распространением вируса. Службы здравоохранения РК усилили карантинные меры в аэропортах, а также контроль за состоянием здоровья и действиями больных с подтверждённым диагнозом.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку в Китае пневмонии, вызванной новым коронавирусом, международной чрезвычайной ситуацией. Однако было отмечено отсутствие оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет. При этом ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил опасения по поводу возможного ущерба в случае, если коронавирус нового типа распространится в странах со слабой системой здравоохранения.