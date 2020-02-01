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Год Белой Крысы (часть 2)

#Обо всём понемногу l 2020-01-26

Воскресный журнал

Год Белой Крысы (часть 2)

- Какое значение имеет год Белой Крысы?

- Какие есть приметы связанные с Крысой?

- Крыса в повседневных разговорах

- Пожелание на год Белой Крысы

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