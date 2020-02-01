Год Белой Крысы (часть 2)

Новый коронавирус из Уханя продолжает распространяться
2020-02-01
#Обо всём понемногу l 2020-01-26
- Какое значение имеет год Белой Крысы?
- Какие есть приметы связанные с Крысой?
- Крыса в повседневных разговорах
- Пожелание на год Белой Крысы
2020-02-01
2020-01-31
2020-02-01
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