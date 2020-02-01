Шкаф (클로젯/ The Closet, 2020)





Режиссер: Ким Гван Бин

Жанр: драма, ужасы

В ролях: Ха Чжон У, Ким Нам Гиль, Хо Юль

Премьера: 5 февраля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.





Южнокореец Сан Вон после смерти супруги решает сменить обстановку и переезжает в новый дом со своей дочерью Ли На. Он очень старается наладить отношения с дочерью, однако его попытки оказываются тщетными. Однажды Сан Вон узнаёт, что у его дочери появился новый друг. Вскоре из шкафа в комнате дочери начинают доноситься странные звуки, а сама девочка начинает вести себя непонятным образом. Вскоре дочь вовсе исчезает из дома. На помощь Сан Вону приходит неизвестный мужчина по имени Кён Хун, заявляя о том, что исчезновение девочки связано со шкафом в её комнате. Так начинается загадочная история исчезновения.