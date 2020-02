Не пропустите музыкальные новинки февраля

© SOURCE MUSIC

Февраль 2020 года стал очень удачным для многих южнокорейских музыкальных коллективов. Группа GFRIEND (여자친구) в понедельник выпустила новый мини-альбом под названием 回: LABYRINTH (회: 래버린스). Это первая работа артисток после объединения их продюсерского агентства с компанией Big Hit Entertainment, продюсирующей группу «Бантхан Сонёндан» (BTS). Альбом состоит из шести песен, включая заглавный трек «Перекрёсток» (교차로), «Лабиринт» (Labyrinth), «Мы здесь» (Here We Are), «Иду на встречу к тебе» (지금 만나러 갑니다), «Ловец снов» (Dreamcatcher) и «От меня» (From Me). Известно, что исполнительный директор Big Hit Entertainment принял участие в написании слов к двум новым песням. Другая группа EVERGLOW (에버글로우) в этот же день выпустила свой первый мини-альбом Reminiscence (레미니선스). Это молодой музыкальный коллектив из шести участниц, дебютировавших в марте прошлого года.

В эту среду состоится релиз мини-альбома ещё одной гёрлз-группы LOONA (이달의 소녀) под названием «Хэш» (해시). Трек из нового альбома «365», опубликованный 13 декабря, уже успел завоевать популярность, заняв первое место в музыкальном чарте iTunes более чем в 22 странах.

Коллектив iKON в четверг представит музыкальный альбом I DECIDE. Это первая работа группы в обновлённом составе после ухода певца Ким Хан Бина, больше известного под псевдонимом B.I. В следующий понедельник гёрлз-группа Rocket Punch (로켓펀치) и бойз-группа The Boyz (더보이즈) также представят свои новые альбомы. На следующий день состоится релиз альбома группы Cherry Bullet (체리블렛) в обновлённом составе из семи участниц.

12 февраля бойз-группа Pentagon (펜타곤) представит первый полноформатный альбом UNIVERSE : THE BLACK HALL (유니버스 : 더 블랙홀). Это их первая работа за последние семь месяцев после выхода девятого мини-альбома в июле прошлого года. Недавно артисты завершили мировое турне и возвратились в Корею. Главное событие этого месяца запланировано на 21 февраля. В этот день состоится релиз четвёртого полноформатного альбома группы «Бантхан Сонёндан» - MAP OF THE SOUL: 7 (맵오브더솔 : 7). В настоящее время артисты готовятся к мировому турне, начало которого запланировано на апрель этого года.