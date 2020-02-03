«Любая песня» рэпера ZICO вызвала фурор в социальной сети TikTok





Рэпер У Чжи Хо (우지호), выступающий под псевдонимом ZICO, 13 января опубликовал новый сингл под названием «Любая песня» (아무 노래). Остроумный текст в сочетании с весёлой и радостной мелодией позволили ей завоевать вершины музыкальных чартов страны.

Особую популярность «Любая песня» получила благодаря танцевальному челленджу. Его суть состоит в том, чтобы станцевать танец под новую песню ZICO и загрузить его в интернет. Особое внимание привлекли видеоролики с танцем участницы группы MAMAMOO Хва Са (화사) и певицы Чон Ха (청하), после чего многие артисты южнокорейской эстрады и обычные поклонники творчества ZICO приняли участие в этом челлендже. Как сообщают в продюсерском агентстве KOZ Entertainment, в социальной сети TikTok было загружено более ста тысяч видеороликов с танцем к композиции «Любая песня».