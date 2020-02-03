Тайна странного шкафа и исчезновения девочки





В среду состоится премьера фильма ужасов «Шкаф» (클로젯) режиссёра Ким Гван Бина о тайном исчезновении ребёнка. По сюжету южнокореец по имени Сан Вон вместе со своей дочерью Ли На переезжает в новый дом. Потеря матери оказала большое влияние на девочку, в результате чего отношения в семье разладились. Мужчина всячески старается восстановить отношения с дочерью, и в один день она рассказывает о том, что у нее появился друг из шкафа в её комнате. Настроение девочки заметно улучшается, одновременно с этим она начинает странно себя вести. Через некоторое время Ли На бесследно исчезает из дома. На помощь отцу приходит мужчина по имени Кён Хун, который предлагает раскрыть тайну странного шкафа, чтобы найти пропавшую девочку.

Фильм «Шкаф» несколько отличается от фильмов категории ужасов, к которым привыкли жители Запада. В фильме раскрывается причина распада семьи, главный герой предстаёт как неэмоциональный и патриархальный отец. Такая характерная черта присуща многим южнокорейским фильмам и сериалам. По словам режиссёра Ким Гван Бина, фильм «Шкаф» совместил в себе особенности западного и корейского кинематографов. Идея исчезновения ребёнка сама по себе ненова, однако появление характерного для корейской культуры образа отца – редкость для фильмов данного жанра. Большой дом, в который переезжает семья, является символом одиночества Сан Вона и его дочери после смерти супруги. Сам же шкаф и потайной мир показывают внутреннее состояние детей, имеющих определённую душевную травму.