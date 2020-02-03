Чан Ги Ён и Ли Су Хёк получили главные роли в новом сериале телеканала KBS2

© YG Entertainment

Южнокорейские актёры Чан Ги Ён (장기용) и Ли Су Хёк (이수혁) примут участие в съёмках нового сериала телеканала KBS2 «Заново рождённые» (본 어게인). Сюжет сериала повествует об истории двух мужчин и одной женщины в двух временных параллелях – прошлом и настоящем.

Актёр Чан Ги Ён сыграет две роли – одинокого парня Кон Чжи Чхоля и студента престижного медицинского университета Чон Чжон Бома. Актёру Ли Су Хёку досталась роль детектива по имени Чха Хён Бина и прокурора Ким Су Хёка. По сюжету, двое вступят в борьбу за одну девушку. Сценаристы отмечают, что сериал создаст неповторимую атмосферу между прошлым и настоящим.