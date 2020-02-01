Свежий релиз певца Хан Дон Гына





Рубрика первой недели февраля «Новые альбомы» была посвящена певцу Хан Дон Гыну (한동근). Он родился 9 мая 1993 года в городе Куми провинции Кёнсан-Пукто. В юности молодой человек несколько лет жил в США. По окончании средней школы в 2012 году он решил попробовать себя в качестве певца и приехал обратно в Корею. В этом же году принял участие в третьем сезоне передачи телеканала MBC «Слушание звёзд: великое рождение» (스타오디션 – 위대한 탄생 3). В отборочном туре Хан исполнил песню Desperado группы Eagles. Многие уже тогда прочили молодому человеку победу в конкурсе. Так оно и случилось.

Спустя два года выходит его первый сольный альбом с балладой о несчастной любви «Хочу заново переписать конец повести» (이 소설의 끝을 다시 써보려고 해). Хан Дон Гын выступает на сцене вот уже шесть лет. За это время он успел издать один полноформатный и несколько мини-альбомов. Его недавний мини-альбом получил название «Воссоединение: звезда за облаками» (재회 – 구름에 가려진 별). Это первая работа артиста за последние два года. В общей сложности в альбом вошли семь баллад. Все они посвящены теме любви и расставания с любимым человеком. По словам самого артиста, новый альбом отражает его мысли и переживания за последние несколько лет.

Заглавный трек получил название «Лучше было расстаться» (잘 헤어진 거야). Он раскрывает историю двух влюблённых. Это своего рода послание второй половинке и одновременно с этим утешение самого себя. Песня начинается со строк «Хорошо, что мы расстались с тобой. Всё-равно конец отношений был уже близок». Из слов песни можно узнать, что пара очень часто сорилась по пустякам и в конце концов приняла решение расстаться. Песня получилась очень хорошая, в её создании принимали участие такие известные артисты как Коми (거미), Юн Ха (윤하) и Monday Kiz (먼데이 키즈).

Второй трек альбома «Скажи, что тебе тоже тяжело» (너도 힘들다고 해줘) раскрывает психологическое состояние человека после расставания. Это ещё одна баллада от Ким Дон Гына, в которой главный герой мысленно обращается к девушке, надеясь на то, что ей тоже очень плохо и она желает восстановить былые отношения. Об этом говорят строки из песни «Скажи, что тебе тоже тяжело. Мои чувства к тебе остались прежними. Скажи, что ты сожалеешь о случившемся. Я не могу жить без тебя». В продолжение рубрики мы прослушали ещё один схожий трек из нового альбома под названием «Где мне искать тебя, когда погаснет звезда?» (저 별이 지면 어디 보고 널 찾아야 하나). В этой песне молодой человек сравнивает воспоминания с огромным количеством звёзд в небе. Печаль и желание увидеть бывшую возлюбленную приходит каждый вечер с наступлением темноты и появлением в небе звёзд, ассоциирующихся с воспоминаниями из прошлого.

В целом альбом имеет очень глубокую эмоциональную окраску. Особое внимание уделено не ритмам песен, а их смысловой нагрузке. Именно она помогает проникнуться атмосферой, чередующейся из разного спектра эмоций. И если в первых трёх песнях преобладала некая дрожь и волнение, то в заключительной песне «Эта улыбка благодаря тебе» (너 때문에 웃는다) ощущаются определённое спокойствие и позитивные ритмы. По словам самого певца его новый альбом написан для тех, кто сейчас переживает сложный период в своей жизни. Возможно, послание песен Хана ненадолго заглушит тоску по любимому человеку и поможет излечить душевные раны.





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