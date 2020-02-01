В РК ограничивают въезд китайцев

В правительстве РК считают, что в ближайшие десять дней будет достигнут пик распространения коронавируса нового типа. Такой прогноз связан с тенденцией развития эпидемии в Китае, которая также движется к пику. На этом фоне южнокорейские власти приступили к созданию нового критерия карантина для инфицированных и контактировавших с ними лиц. Началась процедура обеспечения бюджета, направленного на оказание финансовой помощи лицам, помещаемым под домашний карантин, а также на предоставление оплачиваемых отпусков. 2 февраля президент РК Мун Чжэ Ин на встрече с экспертами призвал приложить все возможные усилия для борьбы с вирусом.





В первую очередь эксперты подчеркнули необходимость сокращения потока заражённых из-за рубежа. Ежедневно из Китая в РК прибывают около 20 тыс. человек. В нынешних условиях их число необходимо ограничить. Власти уже объявили о соответствующих мерах. Так, иностранным гражданам, побывавшим в течение последних двух недель в китайской провинции Хубэй, начиная с 4 февраля запрещён въезд в РК. Все южнокорейцы после прибытия из провинции Хубэй будут помещены в двухнедельный карантин. Решено временно приостановить безвизовый въезд на остров Чечжудо. Данная система была введена в 2002 году, и по сути она ориентирована на китайцев. Так, в прошлом году по безвизовому режиму остров Чечжудо посетили 800 тыс. человек, 98% из которых - граждане КНР.





Ситуация вокруг вируса может сильно ударить по туризму на Чечжудо. Недавно наличие вируса было подтверждено у китайца, посетившего остров. Там он пробыл пять дней, что не может не вызывать опасений. На фоне мер правительства экономика Чечжудо, в большей степени зависящая от туризма, неизбежно столкнётся с трудностями. И без того китайские власти ограничивают групповые поездки своих туристов за границу. Так, в выходные по случаю Нового года по лунному календарю количество китайских туристов, посетивших Чечжудо, оказалось на 40% меньше, чем ожидалось. Уровень загруженности рейсов между Китаем и Чечжудо сократился с 86% 21 января до 22% 28 января. Поэтому меры правительства, по сути, полностью перекрывают поток китайских туристов на остров. Общее количество поездок внутренних и других иностранных туристов на Чечжудо также резко снизился, поскольку это место известно как часто посещаемое китайцами. Во время эпидемии SARS отсутствие китайцев возмещалось за счёт внутренних туристов и гостей из стран Юго-Восточной Азии. Однако на этот раз от посещения острова отказываются все. Порой звучит критика, что нынешние меры правительства приняты слишком поздно и являются недостаточными. Указывается на необходимость ограничения въезда в страну со всей территории Китая.



