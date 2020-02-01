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Дата рождения: 31 мая 1988 г.

Дебют: фэшн-шоу Lone Costume, 2006

Вес: 70 кг

Рост: 184 см





Актёр и модель Ли Су Хёк родился в 1988 году. В возрасте 18 лет дебютировал в модельном бизнесе, приняв участие в фэшн-шоу Lone Costume. Безупречные внешние данные и очаровательный басистый голос помогли молодому человеку получить признание в качестве модели и обеспечили успех среди представителей женского пола. Ли Су Хёк сыграл первую эпизодическую роль в 2005 году в фильме «Мой босс – мой учитель» (투사부일체). С 2010 года молодой человек периодически участвует в съёмках фильмов и сериалов. Последний сериал «Мужчина, живущий в нашем доме» (우지집에사는남자) с участием Ли Су Хёка вышел в 2016 году. В этом году запланирован выход нового сериала телеканала KBS2 под названием «Заново рождённые» (본어게인) с его участием.