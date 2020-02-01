Черный рыцарь (4) 뻔하네요

Новый коронавирус из Уханя продолжает распространяться
2020-02-01
#Говорим как герои сериалов l 2020-02-02
Фраза недели
뻔하네요
[Ппон-ха-нэ-ё]
Ничего нового
Грамматика
뻔하다 – прилагательное, которое переводится как «очевидный, явный». Сюда добавляется окончание –네 и окончание неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе получается 뻔하네요.
- 영화 결말이 벌써 예측되네요. 뻔하네요.
- Уже можно предугадать что будет дальше в фильме. Ничего особенного.
- 저 친구가 잘못했네요. 뻔하네요
- Он виноват. Все здесь понятно.
- 뻔하네요, 단서를 찾을 수 있을 거 같아요.
- Тут все понятно, кажется я смогу найти ключ к ответу.
2020-02-01
2020-01-31
2020-02-01
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