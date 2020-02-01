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Черный рыцарь (4) 뻔하네요

#Говорим как герои сериалов l 2020-02-02

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

뻔하네요

[Ппон-ха-нэ-ё] 

Ничего нового


Грамматика

뻔하다 – прилагательное, которое переводится как «очевидный, явный». Сюда добавляется окончание –네 и окончание неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе получается 뻔하네요.  


영화 결말이 벌써 예측되네요뻔하네요.

- Уже можно предугадать что будет дальше в фильме. Ничего особенного.


 친구가 잘못했네요뻔하네요

- Он виноват. Все здесь понятно.


뻔하네요단서를 찾을  있을  같아요

- Тут все понятно, кажется я смогу найти ключ к ответу. 


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