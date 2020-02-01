Черный рыцарь (4) 뻔하네요

Фраза недели

뻔하네요

[Ппон-ха-нэ-ё]

Ничего нового





Грамматика

뻔하다 – прилагательное, которое переводится как «очевидный, явный». Сюда добавляется окончание –네 и окончание неофициально-вежливой стили речи -요. Все вместе получается 뻔하네요.





- 영화 결말이 벌써 예측되네요. 뻔하네요.

- Уже можно предугадать что будет дальше в фильме. Ничего особенного.





- 저 친구가 잘못했네요. 뻔하네요

- Он виноват. Все здесь понятно.





- 뻔하네요, 단서를 찾을 수 있을 거 같아요.

- Тут все понятно, кажется я смогу найти ключ к ответу.



