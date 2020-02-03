Компания BioSensor Laboratories – производитель микротоковой маски нового поколения

© BioSensor Laboratories

Сегодня мы познакомимся с компанией BioSensor Laboratories (바이오센서연구소), которая создала микротоковую маску нового поколения. У микрофона президент компании г-н Чан Мён Хун.





BioSensor Laboratories - это венчурная компания, созданная при Сеульском государственном университете. Мы разработали технологию передачи лекарства в организм трансдермальным методом. Затем она была применена в создании продуктов премиум-класса для ухода за кожей, которые наша компания продаёт на рынке. Наша страна является самой инновационной в мире, прилагая большие усилия для новых разработок. Её возможности, как и отечественные технологии недооценены на мировом рынке. В Сеульском государственном университете проводится много исследований, но коммерциализация их результатов остаётся на низком уровне. Попав в этот вуз, я занялся разработками при поддержке трёх профессоров, чьи технологии очень хороши. Важно создать условия для их коммерциализации. Началом этого являются исследования и разработки, поэтому в названии компании есть слово «лаборатория».





Компания BioSensor Laboratories была создана в 2013 году. В основе её деятельности лежат технологии исследователей Сеульского государственного университета. При содействии кафедр биохимии, фармацевтики и медицинской инженерии компания разработала уникальную технологию по уходу за кожей. Между тем, сам глава компании Чан Мён Хун - не исследователь. Он окончил известную в мире Уортонскую школу бизнеса, работал в крупных корпорациях Samsung Electronics и Mckinsey. То есть, он профессиональный управляющий. Он основал венчурную компанию будучи уверен в уникальных технологиях.





Меня часто спрашивают, почему я так увлечён работой при низкой зарплате и большом объёме. Я отвечаю, что самой большой мотивацией является понимание того, что я могу способствовать созданию чего-то нового, что принесёт перемены. Цель сферы ухода за кожей и косметики в улучшении кожи. Но часто косметические средства работают только с поверхностью кожи. Когда люди ходят в больницы для проведения каких-либо косметических процедур, то операции проходят инвазивным методом, то есть при введении препаратов внутрь при помощи инструментов, в том числе иголок. Особенность нашей технологии заключается в неинвазивном подходе. То есть, воздействие не вызывает боли и других раздражений. При этом полезные вещества попадают внутрь кожи, улучшая ее здоровье.





На рынке много косметики, в состав которой входят вещества, улучшающие состояние кожи. Однако улучшение здоровья кожи за счёт косметики не возможно. Если намазать крем на кожу, то полезные вещества не проникают внутрь. Для того, чтобы обеспечить это, необходимо при помощи микроиглы образовать канал ввода, а затем под низким давлением ввести препарат. Для такой процедуры нужно посещать косметологические центры или салоны, где есть соответствующее оборудование. BioSensor Laboratories озаботилась вопросом, неужели для красивой кожи обязательным условием являются большие деньги, время, неудобства и боль. В поисках ответа компания создала первую в мире технологию передачи лекарственных средств в кожу при помощи микротоков.





© BioSensor Laboratories

Крупнейшие отечественные и зарубежные компании и раньше выпускали на рынок продукцию с использованием микротоков, но все эти проекты провалились. В нашей технологии tissue X две главные составляющие. Первая – при слиянии морской и пресной воды возникает осмотическое давление, при котором из-за движения ионов возникают микротоки. Вторая – вещества, которые следует вводить в кожу. Такие вещества как пептиды и гиалуроновая кислота следует рассматривать как патоку. Когда холодно, она затвердевает, когда жарко - тает. У нас есть технология, повторяющая этот принцип. Объединение двух составляющих и лежит в основе технологии tissue X.





Многие компании пытаются разработать технологию улучшения кожи за счёт микротоков. Но они не могут достичь успеха из-за нестабильности электротоков, раздражения кожи и других факторов. Все эти проблемы BioSensor Laboratories разрешила с помощью законов природы. В итоге получилась технология tissue X, которая создаёт микротоки без каких-либо приспособлений. На её основе была разработана маска, вводящая в кожу полезные вещества. Сегодня этот продукт вызвал фурор на рынке, благодаря высокому эффекту.





Можно сказать, что маска стимулирует регенерацию кожи. Конечно, исчезают морщины, кожа становится более упругой, происходит осветление. Да и внешний вид кожи улучшается. Часто случается, что исчезают шрамы от прыщей. Меня удивило то, что в Индонезии люди тратят всю месячную зарплату на наши маски. Мы нацелены на глобальный рынок. Недавно 1.500 американских больниц начали использовать нашу разработку в качестве средства по восстановлению кожи после лазерных процедур. Это уникальный продукт, не имеющий аналогов. Отзывы врачей и реклама в США позволили нам расширить экспорт. В прошлом году 30% выпущенной продукции мы отправили на экспорт. Теперь мы хотим, чтобы этот показатель превысил 50%.





Компания BioSensor Laboratories в 2017 году представила на рынке маску Franze. Отличный эффект привел к быстрому распространению информации о продукте, который был быстро распродан. Разработка получила награды от правительства и широкое распространение на американском рынке. На японском торговом сайте Rakuten продукция компании является лидером продаж. Таким образом, BioSensor Laboratories быстро набирает обороты, приближаясь к своей цели – стать компанией глобального масштаба.