ФРС США заморозила базовую процентную ставку

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30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV международной чрезвычайной ситуацией. ВОЗ не рекомендовала ограничивать торговлю или передвижение населения, однако южнокорейская экономика неизбежно столкнётся с отрицательными последствиями эпидемии. Это связано с тем, что 25% южнокорейского экспорта и 34% туристов, посещающих страну, приходятся на Китай. О том, чего стоит ожидать в ближайшем будущем, мы поговорим с экономическим обозревателем г-ном Чон Чхоль Чжином.





До сих пор эпидемия коронавируса не оказывала прямого влияния на реальную экономику, но опасения уже звучат на рынках товаров, на мировом рынке нефти и валютных рынках. Мировые цены на нефть упали на 10%. Китай - это мировая фабрика. Если его предприятия остановятся, это неизбежно приведёт к сокращению спроса на нефть. Это и повлияло на стоимость нефти. Кроме того, Китай - это огромный мировой магазин. Если эпидемия в ближайшее время не пойдёт на спад, рынки США и Европы окажутся под ударом. По цепочке это приведёт к дальнейшему ухудшению ситуации в мире. На Китай приходится почти 15% мирового ВВП, поэтому ситуация на нём не может не сказаться на мировой экономике.





Уханьская пневмония вредит не только человеку, но и экономике. 29 января глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что нынешняя ситуация вокруг вируса может оказать отрицательное влияние на мировую экономику. Одна из гонконгских газет предсказывает, что в этом году Китай, вероятно, не сможет сохранить пятипроцентный экономический рост. Учитывая большую долю Китая в мировом ВВП, ухудшение ситуации в его экономике не может не сказаться на других странах. Такое влияние уже испытывает на себе южнокорейская экономика.





В реальной экономике первыми под ударом оказались компании, занятые в туризме. Отмены заказов на поездки в Китай достигли ста процентов. На рынке авиаперевозок также может произойти резкий спад. Вирус активно распространяется на другие страны. Если сдержать эту тенденцию не удастся за пару месяцев, то во всём мире сократятся объёмы пассажирских перевозок.





В турагентствах отменяются заказы на поездки в Китай, крупные авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов. Если темпы распространения вируса увеличатся, то отрицательное влияние на южнокорейскую экономику будет намного шире, чем во время эпидемий SARS и MERS. Во время распространения SARS в 2003 году южнокорейский ВВП сократился на 1%, а в 2015 году из-за эпидемии MERS - на 0,2%. Кроме того, количество иностранных туристов наполовину. Проблема усугубляется очень быстрыми темпами распространения вируса. Эксперты полагают, что последствия в экономике могут быть сопоставимы с тем, что было во время SARS, а то и хуже. На этом фоне правительство озабочено проблемой поддержания стабильного роста экономики.





Китай и Корея создали неразрывную связь в экономике. Помимо экспорта, Китай влияет на южнокорейский внутренний рынок и потребление через своих туристов. В 2014 и 2015 годах ситуация на внутреннем рынке немного улучшилась, но не за счёт наших граждан, а благодаря потребительскому эффекту от миллионов китайских туристов. В этом году правительство поставило цель достичь роста экономики в 2,4%, рассчитывая на улучшение показателей экспорта за счёт полупроводников и снятия Китаем ограничений на туризм в преддверии возможного визита в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина. Но эпидемия в Китае неизбежно приведёт к сокращению экспорта. Кроме того, в нынешней ситуации не приходится надеяться на приезд китайских туристов, поэтому нужно принимать меры.





Южнокорейская экономика тесно связана с Китаем, поэтому ухудшение ситуации в китайской экономике пагубно сказывается на южнокорейском экспорте и других экономических показателях. На фоне эпидемии нового коронавируса сложным представляется достижение поставленной цели по привлечению 20 млн иностранных туристов. Так, с 27 января Китай запретил групповые поездки в другие страны.





Самым важным для правительства является здоровье граждан, а в нынешних условиях - борьба с распространением инфекции. Правительство выделило на данные нужды 18 млн долларов. Далее нужно вести мониторинг за финансовым рынком. Если вона ослабнет, а на рынке ценных бумаг произойдёт обвал котировок, это усилит обеспокоенность. В сфере экспорта многое зависит от внешних факторов, и влияние правительства невелико. Но в вопросе положения индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса роль правительства очень большая.





Если ситуация вокруг коронавируса будет урегулирована в апреле-мае, то рост южнокорейской экономики сократится на 0,15%. Если эпидемия продлится до августа, то рост может уменьшиться на 0,2%. Многое будет зависеть от того, насколько быстро уляжется обеспокоенность на рынках. Правительство должно приложить максимум усилий для снятия опасений, влияющих на стабильность финансовых рынков и реальной экономики.