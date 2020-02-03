РК сокращает авиасообщение с Китаем

Южнокорейские авиакомпании временно приостановили полёты по 41 из 100 маршрутов в Китай, а на остальных маршрутах сократили количество рейсов. Такие меры, как ожидается, затронут также рейсы в Гонконг и Макао. Это ударит по финансовым показателям авиакомпаний и турагентств страны. Ранее правительство РК приняло решение о введении с 4 февраля запрета на въезд в страну иностранцев, которые в последние две недели посещали провинцию Хубэй. Рассматривается вопрос о повышении уровня предупреждения относительно турпоездок в Китай с рекомендаций воздержаться от посещения до рекомендации о выезде с территории этой страны. Решено обсудить вопрос о введении запрета на посещение Китая в туристических целях. То есть, такие меры могут быть приняты в случае ухудшения ситуации.





Отечественные авиакомпании и турагентства с лета прошлого года столкнулись с различными трудностями. Так, из-за торгового спора между Сеулом и Токио резко сократился поток японских туристов. На фоне беспорядков в Гонконге под ударом оказались авиамаршруты по этому направлению. Ко всему этому добавилась ситуация с новым коронавирусом. Проблема в том, что эпидемия не ограничивается Японией, Гонконгом и Китаем в целом. Уханьская пневмония сказывается на общей ситуации с зарубежными путешествиями. В мире нет места, где бы не было китайцев. В связи с распространением вируса данный факт вызывает общее сокращение туристической активности на глобальном уровне. Стремительно растёт количество отмен броней на поездки не только в Китай, но и в Европу, страны Юго-Восточной Азии и Америки. То же самое касается и внутреннего туризма. Так, отменён безвизовый режим для курортного острова Чечжудо, что полностью перекрыло поток китайских туристов. Сами южнокорейцы также воздерживаются от посещения острова, поскольку он известен как излюбленное место для отдыха среди китайцев.

4 февраля в международном аэропорту Инчхон зона прилёта из Китая была отделена. Ужесточены меры контроля за состоянием здоровья прибывающих. Внутри страны звучат призывы ввести полный запрет на въезд китайцев. То есть, ситуация может усугубиться ещё больше в зависимости от тенденции распространения вируса. В настоящий момент эпидемия стала причиной сбоев в промышленной сфере, поскольку Китай является «мировой фабрикой». Под прямым влиянием вируса находятся авиакомпании и турагентства. Но выхода из ситуации пока нет.



