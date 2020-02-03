Рассказ «Большая гора» писателя Ли Хо Чхоля

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Утром всё вокруг было завалено сугробами первого снега. На кирпичной стене у ворот дома мы обнаружили аккуратно стоявшую незнакомую резиновую белую туфлю. Нас с женой охватило неприятное чувство.

- Чья это обувь? Кто-то так пошутил?

- Вряд ли кто-то стал бы шутить так.

Я поднял странную туфлю и внимательно осмотрел со всех сторон. Она точно принадлежала мужчине, ни больше ни меньше. Жена, как и я сам, уже явно была охвачена ужасом.





아침에 깨어보니 온 누리에 수북하게 첫 눈이 내렸는데,

대문 옆 블록담 위에

왠 흰 남자 고무신 짝 하나가 얌전하게 놓여있었다.

아내와 나는 다 같이 꺼림직한 느낌에 휩싸였다.

“왠 고무신일까. 누가 장난을 했나”

“아무리 장난으로 저랬을라구요”

나는 그 이상한 고무신짝을 들고 이모저모 뜯어보았다.

분명히 더도 덜도 아닌,남자 고무신짝 하나였다.

“어젯밤도 꽹과리 소리가 밤새 나던데요.

어느 집에서 또 굿을 하는 모양이던데...”









Ночью жена перебросила за чей-то забор найденную резиновую туфлю. Когда её обнаружил хозяин другого дома на следующее утро, то, недолго думая, перебросил туфлю снова через чей-то забор. В конце концов, туфля снова вернулась к главным героям.









- Что нам делать с этой туфлёй? – бормотал я себе под нос, искоса глядя на обувь, будто к ней притягивалось зло.

- Как это, что делать? Оставь её. Я сама с ней разберусь, - настойчиво проговорила в ответ жена с решительным выражением лица.

В тот же момент я вспомнил чёрный ботинок, обнаруженный мною в четвёртом классе, и искрящуюся чистоту ручьёв и гор, спрятавшихся в тот день за тучами.

- Это всё потому что Большой горы не видно, - тихо пробормотал я.





나는 이미 액투성이 때가 엉기엉기 묻은 듯한

그 고무신짝을 만지기도 싫어서 엇비슷이 건너다보며 투덜거렸다.

“어쩌긴 어째요. 놔두세요, 내가 처리할게”

아내는 독오른 표정이 되며

악착같이 해보겠다는 듯이 중얼거렸다.

동시에 초등학교 4학년 적의 그 ‘지까다비’짝과

그 때 그 ‘큰 산’이 구름에 깜북 가려졌던 교교한 산천을 떠올렸다.

“‘큰 산’이 안 보여서 이래, 모두가”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Писатель Ли Хо Чхоль до самой своей смерти верил в то, что даже в самой трагичной исторической ситуации можно хотя бы немного изменить реальность в лучшую сторону, если заглядывать в себя и заботиться о других, помня о своей душе, подобной Большой горе. Думаю, что именно эту надежду писатель хотел передать через историю о незнакомой обуви.









Писатель Ли Хо Чхоль (15.03.1932 – 18.09.2016) родился в г. Вонсан северокорейской провинции Хамгён-Намдо. В 1950 году в одиночку переехал на Юг. Дебютировал в 1955 году в журнале «Литература и искусство» с рассказом «Побег домой». В 1961 году в журнале «Сасанге» был опубликован его рассказ «Пханмунчжом».