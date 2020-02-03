Вспышка нового коронавируса угрожает шоу-бизнесу

Компания BioSensor Laboratories – производитель микротоковой маски нового поколения
2020-02-03
# Новости шоу-бизнеса l 2020-02-05
Уже несколько недель весь мир борется с распространением уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Под ударом оказался и шоу-бизнес. Многие мероприятия отменили для предотвращения возможного заражения. Фанаты артистов K-POP выражают беспокойство за своих кумиров, требуя отменить концерты за рубежом. Между тем, в феврале айдол-группы возвращаются на сцену. Следовательно, ожидается жёсткая конкуренция между молодыми артистами. 'Подруги', 'EVERGLOW', 'LOONA', 'iKON', 'Pentagon' и многие другие айдол-группы возвращаются с новыми альбомами. О подробностях мы расскажем в очередном выпуске еженедельной рубрики «Новости шоу-бизнеса».
2020-02-03
2020-02-04
2020-02-05
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