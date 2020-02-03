Правительство РК может принять  дополнительные меры по сдерживанию нового коронавируса

Ужесточение в РК карантинных мер вызвано ростом подтверждённых случаев нового коронавируса. Более того, в ряде случаев заражение произошло при личном контакте с инфицированным не на территории Китая. В частности, одна из пациенток заразилась в Таиланде. Она вернулась на родину 19 января, а через неделю у неё появились симптомы простудного заболевания. Несмотря на лечение, состояние здоровья пациентки не улучшалось, и 3 февраля она была госпитализирована в отделение неотложной помощи больницы университета Чоннам. На следующий день анализ крови подтвердил наличие нового коронавируса..





О возможности наличия в организме нового коронавируса можно говорить, если в течение двух недель после посещения китайской провинции Хубэй не проходят жар или кашель, а при рентгеновском исследовании обнаруживается пневмония. Однако у пациентки, которая упоминалась выше, были не все эти симптомы, а анализы крови не свидетельствовали о наличии вируса. Кроме того, она страдала хроническими заболеваниями лёгких, что затрудняло диагностику.





Этот пример вызывает обеспокоенность по двум причинам. Во-первых, в случае заражения новым коронавирусом в третьей стране профилактика может быть очень затруднена. В настоящее время въезд в РК запрещен только иностранцам, побывавшим в провинции Хубэй. Высказывается мнение о распространении запрета на весь Китай. Однако, если будут подтверждены случаи заражения новым коронавирусом в третьих странах, фактически невозможно заблокировать въезд в страну заражённых. Кроме того, источником распространения нового коронавируса могут стать сами больницы. Когда применяются искусственная вентиляция лёгких или интубация трахеи, выделенные пациентом капли слюны распространяются в виде аэрозоля. Ситуация аналогична распылению жидкости, содержащей вирус. Подобное имело место во время вспышки острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. Таким образом, распространение нового коронавируса вызывает новые проблемы.