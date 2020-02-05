



Это время года по-своему очаровательно для жителей Кореи. Во-первых, в южных регионах страны уже ощущается приближение весны, о котором совсем недавно возвестил и восточный сельскохозяйственный календарь. Во-вторых, в этом году как раз на это время приходится первое полнолуние нового года по лунному календарю, по случаю которого раньше всегда устраивались массовые гуляния. О песнях, связанных с этим временем года, вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 449. Приближение весны и первое полнолуние нового года

* «Песнь о дикой сливе» (Мэхвага) – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Кангансульлэ» – Хор учащихся школы традиционного искусства г. Намвон

* Песня для мужского голоса «За шёлковой завесой» – Ли Дон Гю (вокал)