В случае необходимости РК примет дополнительные меры сдерживания распространения коронавируса 

Министр иностранных дел РК Кан Кён Хва выразила принципиальную позицию в отношении расширения ограничений на въезд в страну для граждан Китая. Она отметила, что в случае необходимости правительство РК рассмотрит вопрос о принятии дополнительных мер сдерживания распространения нового коронавируса. 6 февраля в Корее подтвердились новые случаи заражения, и общее число заболевших составило 23 человека. Сообщается, что один из заболевших прибыл в Сеул из Уханя, однако его местонахождение не удавалось выяснить. Напомним, что все побывавшие в Ухане, подлежат медицинскому наблюдению, однако среди них всё ещё есть те, с которыми не удаётся связаться. В обществе всё громче раздаются требования запретить въезд в страну всем гражданам Китая.





В настоящее время запрещён въезд иностранцам, в течение последних двух недель посетившим китайскую провинцию Хубэй. Однако критики называют эту меру запоздалой и требуют расширить действие запрета на всю территорию Китая. Правительство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, вызвало возмущение сообщение о предоставлении Китаю помощи в виде 3 млн медицинских масок. С другой стороны, введение ограничений на въезд привело к жалобам со стороны Китая. Южнокорейское правительство рекомендует гражданам страны воздержаться от любых поездок в Китай. Правительству сложно принимать меры по обеспечению безопасности граждан, не задевая интересы южнокорейско-китайских отношений.





Отношения между Сеулом и Пекином только начали стабилизироваться после недавнего конфликта вокруг размещения на Корейском полуострове американских систем ПРО THAAD. В частности, запланирован визит председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул, на который правительство РК возлагает большие надежды. Комментируя ограничения на поездки южнокорейских граждан в Китай, Кан Гён Хва посоветовала учитывать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и реальную эффективность запрета на въезд. 30 января ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за нового коронавируса. Однако она не посчитала целесообразным вводить меры, которые мешают международным поездкам и торговле. Решение о дополнительных ограничениях на въезд из Китая может быть принято на основе консультаций с ВОЗ и с учётом оценки реальной эффективности действующих мер.