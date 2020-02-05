КНДР старается не допустить проникновение нового коронавируса

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Пхеньян наращивает усилия с целью не допустить проникновения в страну нового вируса. 22 января были закрыты границы, чтобы иностранные туристы не могли въехать в страну. 28 января правительство объявило о переходе к чрезвычайной системе противовирусной борьбы, приняло решение о месячном карантине для всех иностранцев, прибывающих в КНДР через Китай. 30 января была временно приостановлена работа совместного пункта связи Юга и Севера в приграничном городе Кэсон на Севере. На следующий день были отменены все авиарейсы в Китай и обратно, а также отправлено уведомление в Сеул о решении отложить демонтаж южнокорейских объектов в курортной зоне в горах Кымгансан. Северная Корея фактически перекрыла все пути перемещения за пределы страны. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.