Студенты из КНДР за рубежом

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Северная Корея стала отправлять своих студентов на учёбу за границу ещё при Ким Ир Сене. Правительство всячески способствовало тому, чтобы молодёжь училась в других странах и изучала их культуру в расчёте на то, что полученные за рубежом знания и опыт послужат интересам коммунистического режима. Обучение за границей даёт шанс на успешную карьеру, достойную жизнь и возможность войти в политическую элиту. Многие стремятся попасть на учёбу за рубеж, чтобы быть более востребованными на родине. Нет точных данных о том, сколько северокорейцев учатся сегодня за рубежом. Однако согласно докладу ООН, в 2012 году в разных частях мира училось около полутора тысяч студентов из КНДР. Их достаточно много в России, несколько меньше в Индии, Франции, Австралии и Канаде. Наибольшее число граждан Северной Кореи учатся в Китае, но их конкретная численность в докладе не называется. Сегодня мы обсудим эту тему с профессором Чон Ын Чхан из Университета образования в сфере воссоединения.