Глава 24. Кён Хвон (3)

В письме к Ван Гону Кён Хвон написал так: «Попытка сановников Силла пригласить Вас выглядит так, будто полевой жаворонок пытается повредить крылья сокола. Ответ на такое предложение может ввергнуть народ в страшные беды, он таит угрозу разрушения самого государства. Вот почему я воспользовался силой, чтобы привести Силла в порядок. Лукавые царедворцы бросились в бегство, и преданный ими государь был убит, поэтому я возвёл на престол внука короля Хон Гана. Итак, я сделал возможным возрождение гибнущего государства. А Вы же, не следуя искренним словам, прислушиваетесь только к непонятным слухам и всячески выискиваете момент, чтобы захватывать всё новые и новые земли, но все ваши попытки проваливались. В начале зимы командующий Сэк Сан под стенами крепости Сонсан был схвачен нашими людьми, и не прошло и месяца, как у монастыря Мириса был убит полководец Ким Рак. Помимо них было убито множество Ваших людей и немало взято в плен. Так что совершенно ясно, кто из нас силён.

Но в седьмой день прошлого месяца я получил указ правителя Уюэ, который гласит: «Знаю, что Хупэкче и Корё ранее пребывали в согласии и поклялись в добрососедских отношениях, однако теперь из-за смерти заложников вам грозит война. Поэтому я пишу Вам и королю Корё, чтобы направить вас всех на прежний путь, и чтобы между вами навсегда установились доверие и мир». Я, узнав об указе правителя Уюэ, желаю следовать ему. Но меня беспокоит, что Вы этого не хотите, да и не можете остановиться, продолжая упорствовать в боях. Ныне, скопировав полученный указ, посылаю его Вам, и прошу Вас подробно и тщательно с ним ознакомиться. Утомительная погоня охотничьей собаки за кроликом в конце концов будет предметом насмешки. Вам тоже следует остеречься, дабы не повторить эту назидательную историю и не пожалеть об этом впоследствии!» Получив письмо, Тхэчжо написал Кен Хвону ответ, где выразил свои намерения.