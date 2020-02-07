Семейные разногласия внутри группы компаний Hanjin

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В группе компаний Hanjin не утихают семейные споры по поводу управления холдингом. Внутри одной семьи сформировалось два противоположных лагеря, которые возглавляют родные брат и сестра.

Hanjin – это холдинг, в состав которого входят такие крупные компании как Hanjin KAL, авиаперевозчики Korean Air и Jin Air, логистические и туристические компании, сеть отелей. В апреле 2019 года в США скончался Чо Ян Хо, старший сын основателя компании Чо Чжун Хуна, занимавший пост председателя холдинга с 2002 года, и этот пост занял его старший сын Чо Вон Тхэ. Однако 23 декабря прошлого года старшая сестра Чо Вон Тхэ - Чо Хён А, которая занимала ранее пост вице-президента компании Korean Air, заявила, что её брат управляет группой компаний вопреки наставлениям отца и семейным договорённостям. Чо Хён А смогла заручиться поддержкой частного инвестиционного фонда KCGI и строительной компании Bando Construction, вместе с которыми на её позицию приходится 31,98% акций. Сам Чо Вон Тхэ до недавнего времени находился в менее выгодном положении, однако 4 февраля на его сторону встали его мать Ли Мён Хи и младшая сестра Чо Хён Мин, которые также занимают высокопоставленные должности в дочерних компаниях группы. В результате против Чо Хён А вооружилась собственная семья, на общую долю которых приходится 33,45% акций. Но поскольку разница между долями обеих сторон не такая большая, решающую роль в семейном споре могут сыграть Национальная пенсионная служба Кореи и миноритарные акционеры. Специалисты считают, что, скорее всего, они будут руководствоваться отчётами внешних консультативных органов, которые вряд ли смогут найти вескую причину для снятия Чо Вон Тхэ с поста председателя холдинга. По некоторым мнениям, после смерти отца Чо Хён А была несколько отстранена от управления компанией и даже столкнулась с разногласиями по поводу управления своим любимым проектом – отельным бизнесом. Сможет ли Чо Хён А восстановить своё положение в холдинге, вооружившись против семьи, покажет общее собрание акционеров в марте.