Профицит платёжного баланса РК – самый низкий за последние семь лет

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В 2019 году профицит платёжного баланса РК составил 59 млрд 970 млн долларов. Как сообщили 6 февраля в Банке Кореи, это самый низкий показатель за последние семь лет. Профицит сохраняется в течение 22 лет подряд, начиная с 1998 года. В 2012 году, когда был зафиксирован минимальный показатель, профицит баланса составил 48 млрд 790 млн долларов.

Во многих отраслях наблюдается общая тенденция серьёзного сокращения профицита товарного баланса. Снижение показателя объясняется значительным ухудшением ситуации в экспортной отрасли на фоне общего ослабления активности на мировом рынке, а также спада в секторе полупроводников. Так, в прошлом году экспорт сократился на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 64 млрд 310 млн долларов. Импорт сократился на 6% и составил 485 млрд 110 млн долларов. По мнению специалистов, снижение показателей обусловлено падением цен на нефть, застоем на рынке полупроводников, а также сокращением импорта промышленного оборудования. Таким образом, профицит товарного баланса сократился на 33 млрд долларов, составив 76 млрд 800 млн долларов.

В сфере услуг дефицит баланса, наоборот, сократился на 6 млрд 35 млн долларов, составив 23 млрд 20 млн долларов. Это связано с тем, что по сравнению с 2018 годом дефицит баланса в сфере туризма снизился на 5 млрд 90 млн долларов. Несмотря на то, что прибыль от въездного туризма достигла максимальной отметки в 21 млрд 63 млн долларов в связи с резким приростом числа туристов из Китая и Японии, сумма расходов на путешествия сократилась на 2 млрд 83 млн долларов, составив 32 млрд 300 млн. Кроме того, рекордного показателя достигли и доходы от производственной деятельности, составив 12 млрд 200 млн долларов. Выросла дивидендная прибыль отечественных компаний, и её показатель сменился с дефицита на профицит, составив 3 млрд 310 млн долларов.

Прогнозы на этот год пока не совсем оптимистичные. С одной стороны, с конца прошлого года наблюдается восстановление экспорта, но с другой стороны, распространение коронавируса может оказать гораздо большее влияние на мировую экономику, чем ожидалось ранее.