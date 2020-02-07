Вспышка коронавируса негативно влияет на экономику

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4 февраля южнокорейские компании Hyundai Motors и SsangYong Motor объявили об остановке работы своих заводов из-за нехватки запчастей китайского производства. Первыми эффект от распространения коронавируса ощутили автомобильные производители, однако вскоре он может затронуть и предприятия других отраслей.

Перебой с поставкой запчастей из Китая связан с тем, что власти Китая продлили срок остановки заводов на территории страны из-за распространения коронавируса. В первую очередь автопроизводители столкнулись с нехваткой деталей. В связи с этим компания SsangYong Motor объявила о приостановке работы своего завода в Пхёнтхэке с 4 по 12 февраля. 4 февраля компания Hyundai Motors объявила о приостановке одного из конвейеров на пятом заводе в Ульсане, а 7 февраля приняла решение о приостановке всего производства. Другой лидер южнокорейского автомобилестроения, компания Kia Motor, пока имеет в запасе нужные запчасти, однако, если ситуация не улучшится, то и для неё приостановка завода может оказаться неизбежной. То же самое можно сказать и о заводах компаний GM Korea и Renault Samsung Motors.

Аналогичная ситуация может возникнуть и в других отраслях производства. Дело в том, что многие производители электроники и полупроводников в целях сокращения расходов перенесли свои производства в Китай, а за ними последовали и производители запчастей полупроводников. По этой причине предприятия, имеющие заводы в Китае, сейчас испытывают нехватку на производстве. Остановлены китайские заводы южнокорейских компаний Samsung Electronics, LG и SK Innovation. Некоторые заводы на территории Китая продолжают работать, но силами минимального количества рабочих. С производственными трудностями могут столкнуться и отечественные предприятия, которые используют запчасти китайского производства.

Чтобы предотвратить возможные трудности, южнокорейские предприятия стараются максимально использовать возможности заводов в Юго-Восточной Азии. Однако кардинально решить проблему сможет лишь остановка распространения коронавируса, о чём пока говорить рано. Из-за вспышки заболевания серьёзный эффект уже ощутили предприятия гражданской авиации, туризма и общепита. Нехватка запчастей и другие значительные проблемы на производстве могут стать серьёзным ударом для отечественной экономики, столь зависимой от экспорта.