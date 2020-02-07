Правительство РК поддерживает автомобильную отрасль

Правительство РК принимает меры поддержки автомобильной отрасли, столкнувшейся с нехваткой запчастей из-за распространения в Китае нового коронавируса. 7 февраля на правительственном заседании были объявлены финансовые и административные меры экстренной поддержки отрасли. Наиболее неотложным вопросом являются поставки запчастей из Китая. Это связано с тем, что из-за коронавируса местные власти продлили новогодние выходные, и поставки запчастей приостановились. Правительство РК решило более активно вести переговоры с китайской стороной о возобновлении работы профильных заводов. Нехватка запчастей в РК привела к закрытию части производственных линий на автомобильных заводах. Поэтому компании призвали власти оказать содействие в скорейшем возобновлении работы заводов в Китае. Правительство привлекло для этого посольство в Китае, Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) и другие каналы.





В настоящий момент на долю Китая приходится 29% импорта автомобильных запчастей в РК. Оттуда ввозится примерно 150 наименований запчастей. В основном, это простая в производстве продукция. Для минимизации производственных издержек южнокорейские компании часто закупают запчасти в Китае, где дешёвая рабочая сила. Вместе с Hyundai Motor и KIA Motors своё производство разместили в КНР 170 компаний, которые имеют 300 заводов по производству запчастей. Все они оказались под ударом из-за нового коронавируса.





В связи с распространением уханьской пневмонии китайские власти продлили выходные по случаю Нового года по лунному календарю, которые завершались 31 января, до 9 февраля. Но в настоящий момент рассматривается возможность дополнительного продления выходных. Однако и после возобновления работы заводов нормализовать производственный процесс, скорее всего, удастся не сразу. В этом случае отечественные автопроизводители окажутся под ещё большим ударом. Выходом из ситуации является скорейшее возобновление работы заводов в Китае. Правительство РК намерено принять все возможные меры для того, чтобы способствовать этому. Упрощение и ускорение таможенной процедуры коснётся не только продукции из Китая, но также из Вьетнама, Камбоджи и Филиппин. Кроме того, правительство выделит субсидии на расширение производственных мощностей отечественных производителей запчастей. Финансовую помощь получат также компании, столкнувшиеся с нехваткой ликвидности из-за снижения производства.



