Евгений Комаров из Ярославля, часть 2

Начальники Намсана (남산의 부장들)
2020-02-11
#Вы в эфире l 2020-02-09
Краткое содержание выпуска
#Первая радиостанция в эфире - KBS
#От музыки к радиофизике
#Первая QSL карточка сына
#Успокаивающие звуки баяна
#Дача - отдых для души
#Никогда не унывать - верить в свои силы
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-10
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