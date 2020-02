Группа Sechskies и её творчество

Рубрика второй недели февраля была посвящена группе Sechskies. Это корейская поп-группа первого поколения, дебютировавшая в далёком 1997 году. Первоначальный состав Sechskies состоял из шести артистов: лидера группы Ын Чжи Вона (은지원), Кан Сон Хуна (강성훈), Чан Су Вона (장수원), Ли Чжэ Чжина (이재진), Ким Чжэ Дока (김재덕) и Ко Чжи Ёна (고지용). Возможно, поэтому было выбрано название группы Sechskies, которое в переводе с немецкого означает «шесть кристаллов». Группа появилась словно яркая искра, которая осветила своими песнями корейскую эстраду, но, к сожалению, быстро угасла. Несмотря на столь короткий срок существования с 1997 по 2000 годы, Sechskies выпустила несколько полноформатных альбомов, навсегда войдя в историю корейской поп-музыки.

Основу творчества Sechskies составляет танцевальная поп-музыка. Дебютный альбом группы называется «Школьная песня» (학원별곡). В него вошло 12 песен, включая одноимённый трек «Школьная песня» (학원별곡), «Предательство» (배신감) и многие другие хиты. Наиболее успешной стала песня «Путь настоящего мужчины». Она также имеет другое название «Пхомсэн пхомса» (폼생폼사), состоящее из английского слова Form и двух иероглифов, имеющих значение «жизнь» и «смерть». Смысл этого выражения указывает на поведение или мысли человека, придающего первостепенное значение внешнему виду и собственному достоинству в любых обстоятельствах. Текст песни повествует о парне, которого бросает девушка. Несмотря на всё, он говорит, что мужчины никогда не плачут, и даже если наступит конец света, нужно держать себя в руках и не давать волю чувствам, сохраняя собственное достоинство.

В начале рубрики мы прослушали песню «Путь настоящего мужчины». Композиция отличается ритмичностью и создаёт особую атмосферу, переносящую слушателя в конец 90-х годов. Оригинальность исполнения, тексты песен и, конечно же, танцевальное сопровождение заслуживают особого уважения. По этим и другим причинам у Sechskies была невероятно огромная армия поклонников, основную часть которой составляли молодые представительницы женского пола. Такой успех привёл к тому, что группа выпустила очередной полноформатный альбом спустя всего четыре месяца после их дебюта. В ноябре 1997 года состоялся релиз второго альбома Welcome to the sechskies land из 20 песен. На следующий год выходят ещё два - Road Fighter и Special Album. Особое внимание привлекает последний альбом в состав которого вошёл хит о любви под названием «Пара» (커플). В отличие от прежних песен Sechskies композиция «Пара» отличается своей мелодичностью, создавая теплую и непринуждённую атмосферу. Песня очень полюбилась слушателям, поэтому часто использовалась во время выхода группы на сцену или её представления зрителям. После краткого обзора на наших волнах прозвучала песня «Пара».

К сожалению, в нашем мире сложено так, что у всего есть своё начало и конец. Спустя три года головокружительного успеха участники Sechskies в мае 2000 года объявляют о роспуске группы. Позднее лидер Sechskies Ын Чжи Вон в интервью газете «Кукмин Ильбо» рассказал, что многие участники были недовольны отношением продюсерского агентства, и в итоге было принято решение уйти на пике своей популярности. Однако точная причина роспуска коллектива остаётся в тайне. На этой ноте я мы прослушали песню Com’back из последнего альбома Sechskies, вышедшего в сентябре 99-го года.

После роспуска Sechskies каждый из членов группы начал жить своей жизнью. Многие из них занялись сольной карьерой, принимали участие в телевизионных программах. Не смотря на роспуск Sechskies, фанаты группы продолжали поддерживать своих кумиров. Мало кто надеялся увидеть своих кумиров вновь, однако судьба распорядилась так, что группа воссоединилась в 2016 году. К сожалению, только четыре участника коллектива, за исключением Ко Чжи Ёна и Кан Сон Хуна, подписали контракт с новым продюсерским агентством YG ENTERTAINMENT.

В 2016 году выходит обновленный альбом из старых хитов группы под названием 2016 Re-Album. На следующий год состоялся релиз ещё одного альбома Sechskies – The 20th Anniversary из 11 песен. По сути это репак-альбом, в который вошли две новые лирические песни среднего темпа - «Не болей» (아프지 마요) и «Грустная песня» (슬픈 노래). Наконец, в сентябре 2017 года выходит пятый по счёту полноформатный альбом Another Light. По словам артистов, само выражение Another Light выражает новый концепт группы, то музыкальное направление, в котором собирается развиваться Sechskies в дальнейшем. В этот альбом вошли девять песен с двумя главными хитами – «Особенные» (특별해) и «Улыбнись» (웃어줘).

После этого наступает долгий перерыв. Спустя почти два с половиной года выходит последняя работа Sechskies под названием All For You. Это мини-альбом из пяти песен. Мы прослушали одноимённый трек из данного альбома «Всё для тебя». Песня содержит душевные переживания по отношению к любимому человеку. Она написана в стиле R&B 90-х годов. Из её особенностей стоит выделить гармоничное сочетание мелодии с текстом песен, в котором каждый найдёт для себя что-то родное. В завершение я рубрики в эфир вышла песня «Мечта» о том, как молодой человек во сне встречается со своей бывшей возлюбленной. Лирическое содержание песни в сочетание с оригинальным сопровождением синтезатора создали неповторимое настроение.





