Ю Сын Мин предложил объединить Новую консервативную партию и партию Свободная Корея

Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея и Новая консервативная партия приступили к обсуждению вопроса об объединении. С соответствующим предложением выступил депутат Национального собрания от Новой консервативной партии Ю Сын Мин. Он также объявил о том, что не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, не будет требовать должности в руководстве объединённой партии и права на рассмотрение кандидатов на участие в выборах. Другими словами, депутат готов пожертвовать всем ради объединения. На пресс-конференции он заявил, что будет следовать воле народа об объединении консервативных сил, чтобы «противостоять неумеренности Мун Чжэ Ина, истощающего РК». Он также озвучил три принципа восстановления консервативных сил, которые представил ещё в октябре прошлого года. Это «уход от тени импичмента», «реформирование консервативных сил» и «строительство нового дома».





Речь идёт о стремлении признать и поставить точку на истории об импичменте бывшему президенту Пак Кын Хе. Ведь разлад в консервативном лагере начался именно после импичмента, с которым тогда Ю Сын Мин согласился, что и стало причиной отделения партии Свободная Корея. Он объединился с бывшим депутатом Ан Чхоль Су, приняв участие в создании партии Справедливого будущего. Недавно из-за внутренних противоречий он вышел из неё, перейдя в Новую консервативную партию. Ан Чхоль Су, между тем, работает над формированием Народной партии. Таким образом, партия Справедливого будущего под руководством Сон Хак Кю фактически остаётся без поддержки. В результате разлада в лагере оппозиции среди избирателей растёт число тех, кто не поддерживает ни одну из партий.





Консервативные силы стремятся к объединению, чтобы преодолеть нынешнюю ситуацию. Однако эксперты полагают, что вернуть доверие народа только таким образом будет непросто. Поэтому Ю Сын Мин предложил идею реформирования консервативных сил. Сама по себе она ни у кого не вызывает вопросов, но когда дело доходит до деталей, то тут разногласий очень много, особенно, когда речь заходит об импичменте Пак Кын Хе, который Юн Сын Мин поддержал, а костяк партии Свободная Корея не особо приветствовал. Поэтому предложение «уйти от тени импичмента» ставит две цели. Это признание обоснованности тех событий и полное закрытие данной темы. То есть, по сути, предлагается прекратить споры в интересах победы на парламентских выборах.



