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Черный рыцарь (5) 구질구질하다

#Говорим как герои сериалов l 2020-02-09

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

구질구질하다

[Ку-чиль-ку-чиль-ха-да] 

Надоедливый


Грамматика

구질구질 – это слово, указывающее нечто грязное, нечистое, или описывающее «противную пагоду из-за дождя либо снега». Однако корейцы чаще используют это слово с переносным значением «навязчивый, надоедливый человек» или «надоедливое поведение человека». 


 친구   험담하네구질구질하다.

Он опять сплетничает. Как некрасиво. 


계속 비가 오네날씨가 구질구질하다

Все идет дождь, погода очень плохая. 


구질구질하게 굴지 말고 불만이 있으면 말해

Если есть претензии, скажи, а не навязывайся! 


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