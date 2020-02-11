Черный рыцарь (5) 구질구질하다

Фраза недели

구질구질하다

[Ку-чиль-ку-чиль-ха-да]

Надоедливый





Грамматика

구질구질 – это слово, указывающее нечто грязное, нечистое, или описывающее «противную пагоду из-за дождя либо снега». Однако корейцы чаще используют это слово с переносным значением «навязчивый, надоедливый человек» или «надоедливое поведение человека».





저 친구 또 남 험담하네. 구질구질하다.

Он опять сплетничает. Как некрасиво.





계속 비가 오네, 날씨가 구질구질하다.

Все идет дождь, погода очень плохая.





구질구질하게 굴지 말고 불만이 있으면 말해!

Если есть претензии, скажи, а не навязывайся!



