Начальники Намсана (남산의 부장들)





Главная сюжетная линия фильма – 40 дней, прошедших с момента, как инсайдер рассказал миру об ужасах диктатуры президента Пак Чон Хи и вплоть до момента его убийства главой тайной полиции. Политические игры и интриги, история и ее главные герои 1979 года, все это в новом фильме «Начальники Намсана».