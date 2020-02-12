Начальники Намсана (남산의 부장들)

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Ошеломляющий успех фильма Пон Чжун Хо «Паразиты»
2020-02-12
#Пять минут о кино l 2020-02-11
Главная сюжетная линия фильма – 40 дней, прошедших с момента, как инсайдер рассказал миру об ужасах диктатуры президента Пак Чон Хи и вплоть до момента его убийства главой тайной полиции. Политические игры и интриги, история и ее главные герои 1979 года, все это в новом фильме «Начальники Намсана».
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-12
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