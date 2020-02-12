Рост потребительских цен восстанавливается

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Рост потребительских цен в Республике Корея в январе превысил 1%. Это произошло впервые за 13 месяцев, на протяжении которых он сохранялся чуть выше нуля процентов. Такие изменения ослабили опасения о возможной дефляции. Однако январский показатель не учитывает влияние нового коронавируса, поэтому следует продолжить наблюдение за ситуацией. Подробней об этом мы поговорим с директором Института экономических исследований Чхамчоын г-ном Ли Ин Чхолем.





По данным Национального статистического управления, индекс потребительских цен в январе составил 105,79 пункта. За 100 пунктов берётся ситуация в 2015 году. Показатель вырос на 1,5% в годовом исчислении. В прошлом месяце рост потребительских цен был обусловлен ростом стоимости сельскохозяйственных продуктов на 2,5% и нефтепродуктов на 12%. Это самый большой рост с июля 2018 года. Цены в сфере услуг выросли на 0,8%.





В прошлом месяце потребительские цены увеличились на полтора процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый большой рост с ноября 2018 года, а отметка выше одного процента фиксируется впервые с декабря 2018 года. В августе прошлого года инфляция была нулевой, а в сентябре составила минус 0,4%. Это вызвало опасения по поводу дефляции. Однако в ноябре прошлого года был отмечен первый за четыре месяца положительный рост, составивший 0,2%, а в декабре 0,7%.





Существуют три основные причины роста цен. Во-первых, низкая инфляция в прошлом году была в значительной степени обусловлена тем, что в позапрошлом году цены были относительно высокими, в частности, плохой урожай привёл к росту цен на овощи. Во-вторых, государственные программы социального обеспечения, такие как бесплатное образование и расширенное медицинское страхование, способствовали снижению инфляции в прошлом году, но этот эффект также ослаб. В-третьих, из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть росли, а временное снижение налогов на топливо закончилось. Было бы справедливо сказать, что к росту потребительских цен привёл рост цен на нефть.





В прошлом году низкий рост потребительских цен объяснялся снижением цен на сельскохозяйственные продукты, но с начала года ситуация изменилась. Кроме того, в связи с противостоянием США и Ирана на мировом рынке наблюдается рост цен на нефть. Эти и другие меры позволили росту потребительских цен восстановиться. Но если бы не эти факторы, то, Республика Корея могла бы столкнуться с дефляцией.





В прошлом году потребительские цены в Корее выросли всего на 0,4% в годовом исчислении. Самый медленный рост с 1965 года вызывал опасения, что это может стать прелюдией к долгосрочной депрессии, как произошло в Японии. До прошлого года в Корее инфляция была ниже одного процента лишь дважды: 0,8% после Азиатского финансового кризиса в 1999 году и 0,7% во время вспышки ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году. На этот раз уровень инфляции оказался ниже одного процента без какого-либо серьёзного внешнего влияния. В Республике Корея уже наблюдалось падение основных экономических показателей, свидетельствующее о том, что экономический рост теряет обороты. Потенциальный рост упал до 2,5%, а экспорт сокращается 12 месяцев подряд. Средняя загрузка производственных мощностей опустилась до 70%. Широко распространено мнение, что низкая инфляция обусловлена замедлением экономики и слабым внутренним спросом.





Обычные люди думают, что низкие потребительские цены - это хорошо. Но сохранение такой тенденции в течение продолжительного времени может указывать на экономический застой. Компании сокращают инвестиции, что приводит к снижению доходов домохозяйств, а затем к застою на внутреннем рынке. Наибольшие опасения касаются возможной дефляции. В начале 90-х Япония столкнулась с аналогичной проблемой, получив в результате так называемые «потерянное двадцатилетие, в течение которого она переживала тяжёлый застой. К счастью, в Республике Корея рост потребительских цен превысил 1%, но расслабляться рано.





Вспышка нового коронавируса может повлиять на потребительские цены в феврале, но этого может и не быть. Достаточно вспомнить, что вспышка атипичной пневмонии в 2003 году не оказала существенного влияния на потребительские цены. Когда в 2015 году произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома (MERS), цены на услуги, связанные со спортом, отдыхом и культурой, в мае и июне снизились, но уже в июле они восстановились. Однако на этот раз нельзя исключать, что новый коронавирус приведёт к новому замедлению экономики и снижению потребительских цен.





Если распространение коронавируса не удастся быстро остановить, тенденция к низкой инфляции может возродиться. Вспышка вируса уже оказала отрицательное влияние на розничную торговлю. Продажи в крупных универмагах в первые два дня февраля снизились более чем на 11% по сравнению с предыдущими выходными .





Правительство и Банк Кореи ожидают, что рост потребительских цен в этом году превысит 1%. Институт развития Кореи прогнозирует уровень инфляции в 1,3% процента, а Организация экономического сотрудничества и развития - 1,1%. Все эти прогнозы намного ниже целевого показателя в 2%, которого не удаётся достичь уже 14 месяцев. Некоторые факторы, такие как конфликт на Ближнем Востоке и глобальное распространение нового коронавируса, могут замедлить спрос. В среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо стимулировать внутренний спрос, особенно на фоне сокращения экспорта.