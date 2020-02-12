В Ухань отправится третий чартерный самолёт

Третий чартерный самолёт эвакуирует из Уханя около 170 южнокорейцев и членов их семей из числа местных жителей. Первым рейсом было вывезено 368, вторым 333 человека. В первые два этапа эвакуировать членов семей южнокорейцев из числа граждан Китая было нельзя из-за соответствующей позиции местных властей, которая изменилась 5 февраля. По данным МИД, по состоянию на 2019 год, в Ухане находились 9.800 южнокорейцев, большинство из которых проживают там на постоянной основе. Около тысячи из них - студенты и сотрудники компаний. Практически все они вывезены, если учитывать третий чартерный рейс. Первыми двумя самолётами вывезены 701 человек. Все они находятся в карантине в Асане и Чинчхоне. У двоих из них выявлен новый коронавирус. У 17-ти человек сразу после прибытия в РК были отмечены симптомы заболевания, после чего их отправили в карантин в Национальный медицинский центр, где диагноз не подтвердился. Инкубационный период вируса - 14 дней. После его истечения, 15-16 февраля, все ранее эвакуированные из Уханя, будут выпущены из карантина.





Граждане РК и члены их семей, которые будут эвакуированы третьим чартерным рейсом, пройдут ту же процедуру, что их предшественники. Их разместят в языковом институте министерства обороны в Ичхоне провинции Кёнгидо. Они также будут выпущены из карантина через две недели в случае отсутствия симптомов.





После третьего этапа эвакуации в Ухане останутся более ста южнокорейцев, которые живут и работают в этом городе. Если они в будущем решат вернуться в РК, то власти, возможно, организуют дополнительный чартерный рейс. В некоторых кругах высказываются опасения относительно граждан, находящихся в других регионах Китая. На Ухань приходится только 0,4% от общего количества южнокорейцев, находящихся в Китае. В настоящий момент коронавирус распространяется на всю территорию КНР. Но большинство смертельных случаев зафиксированы в Ухане и провинции Хубэй. Стоит отметить, что темпы распространения вируса непостоянные. Поэтому до сих пор не ясно, как будет развиваться ситуация дальше. Но если положение ухудшится, то нужно будет озаботиться безопасностью граждан в других районах Китая.



