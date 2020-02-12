Шоукейс DUN DUN группы EVERGLOW

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Ошеломляющий успех фильма Пон Чжун Хо «Паразиты»
2020-02-12
#Культурная афиша l 2020-02-03
Почувствуйте всю харизму EVERGLOW!
Первый мини-альбом Reminiscence отражает историю и невероятный потенциал артистов.
Главный трек DUN DUN написан в стиле электронной танцевальной музыки, его отличает чарующий вокал и мощные ритмы. Текст песни выражает смелость и независимость, а яркое представление создаёт неповторимое впечатление.
Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!
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2020-02-12
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