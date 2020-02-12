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Шоукейс DUN DUN группы EVERGLOW

#Культурная афиша l 2020-02-03

Почувствуйте всю харизму EVERGLOW!

Первый мини-альбом Reminiscence отражает историю и невероятный потенциал артистов.

Главный трек DUN DUN написан в стиле электронной танцевальной музыки, его отличает чарующий вокал и мощные ритмы. Текст песни выражает смелость и независимость, а яркое представление создаёт неповторимое впечатление.


Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!

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