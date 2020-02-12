Страна Сон Хе (성혜의 나라/ The Land of Seonghyu, 2020)





Режиссер: Чон Хён Сок

Жанр: драма

В ролях: Сон Чжи Ин, Кан Ду

Премьера: 30 января 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





29-летняя кореянка Сон Хэ готовится к поступлению на работу. Она уже имеет некоторый опыт работы: по окончании института она проходила практику в одной из крупных компаний, однако была вынуждена оставить работу из-за сексуальных домогательств. Сейчас девушка снимает небольшую комнату, работает продавцом в магазине и разносчиком газет. Её молодой человек готовится к экзамену для поступления на государственную должность, к сожалению, их отношения трудно назвать доверительными. Сон Хэ пытается найти работу, однако каждый раз терпит неудачу. В один день её жизнь меняется кардинальным образом.