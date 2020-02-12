Рассказ «Красивое лицо» писателя Сон Ги Вона

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В старом фотоальбоме почти нет моих фотографий с рождения и вплоть до окончания средних классов. Моё лицо вырезано острым лезвием бритвы. Даже сейчас, спустя тридцать лет, при виде этих снимков я ощущаю, как лезвие скользит около моего лица.





내 낡은 사진첩에서

태어나면서부터 중학교를 졸업할 무렵까지의 사진이라고는 거의 없다.

면도날 자국이 내 얼굴인 셈이다.





삼십년이 훨씬 지나버린 지금까지도 예의 사진을 대하면

나는 얼핏 자신의 얼굴을 스쳐 지나가는 면도날을 느낀다.

그러면 어쩔 수 없이 흐린 삼십 촉짜리 전등 아래서

자신의 얼굴이 들어있는 모든 사진을 찢고 있는

사춘기 무렵의 소년을 떠올린다.









Рассказ «Красивое лицо» был опубликован в 1993 году в журнале «Творчество и критика». Это произведение – биографическое признание автора о том, что ненависть к себе и своему происхождению подтолкнула его к литературе и стремлению к красоте.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В старших классах героя охватывают сразу два чувства. Он стыдится собственного происхождения и взросления, а также ощущает вину за это чувство стыда. После переезда в город и знакомства с новой, ранее невиданной жизнью герой не хочет раскрывать своё прошлое. Даже собственная мать начинает его смущать, хотя сам герой стыдится этого чувства. Всё это выливается в сильную ненависть Тэ Уна к самому себе.









Когда-то давно жил один гуляка. В каждых новых отношениях он первым делом наносил женщине уничижительные раны. Только после того, как женщина была вся в крови, в нём просыпалась любовь к ней. И любил он прежде всего не её саму, а нанесённые ей раны. Когда этот гуляка был юн и ещё не знал женщин, лезвием бритвы он наносил раны на своём лице.

Если во мне и есть какая-то толика красоты, то она не моя. Она принадлежит всем тем, кого я обидел.





옛날에 한 바람둥이가 있었지.

그런데 이 바람둥이는 연애를 할 때마다

우선 상대가 된 여자에게 치욕적인 상처를 주는 거야.

그래서 여자가 피투성이가 되면 그 때야 비로소 여자를 사랑하는 거지.

이 바람둥이는 여자보다 바로 자신이 만든 상처를 사랑했던 거지.

이 바람둥이가 아직 어려서 여자를 몰랐을 무렵에는

사진에 있는 자신의 얼굴에 면도날로 상처를 입히는 식이었어.





만약에 나한테 조금이라도 아름다운게 있다면

그건 내께 아니야.

그건 내가 상처입힌 모든 이들 것이지.









Писатель Сон Ги Вон родился в 1947 году в уезде Посон провинции Чолла-Намдо. Дебютировал в 1974 году в весеннем литературном конкурсе газеты «Тона ильбо» со стихотворением «Песнь исцеления». Лауреат XXIV Литературной премии им. Ким Дон Ина 1993 года, IX Литературной премии им. О Ён Су 2001 года.